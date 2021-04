Blood of Heroes annoncé, un jeu PvP à mi-chemin entre For Honor et Dark Souls

Avec une présentation sortie un peu de nulle part, le studio Vizor Games vient d’annoncer l’arrivée d’une bêta fermée pour Blood of Heroes, leur nouveau projet. Jeu d’arène tourné vers le PvP, le titre n’hésite pas à mettre en avant ses inspirations à la Dark Souls à travers des premières images qui nous montrent toute la violence qui nous attend.

Une bêta fermée arrive

Dmitry Voronov, directeur du jeu, le dit lui-même, Dark Souls est l’une des influences : « Nous voulions faire un jeu auquel nous aimerions absolument jouer nous-mêmes : un monde cruel et plein d’adrénaline, inspiré de Dark Souls, avec des batailles PvP impitoyables et des guerriers sans pitié ni peur ». Evidemment, difficile de ne pas y voir aussi un petit côté For Honor dans son approche ainsi que son univers nordique.

Si les premières images parlent d’elles-mêmes pour présenter le jeu, sachez qu’il sera possible d’y jouer prochainement : une bêta fermée aura lieu le 4 mai sur PC et il est possible de s’inscrire directement sur le site officiel. Celle-ci permettra de jouer en solo ou en groupe et de tester six héros différents. Chaque combattant possède bien sûr ses propres atouts offensifs et défensifs.

Pas d’autres détails donnés pour l’instant, bien que la bande-annonce et les captures d’écran visualisables plus bas permettent de suffisamment s’imprégner de l’ambiance et de savoir ce qui nous attend dans ce jeu d’arène PvP. Quant au studio Vizor Games, sachez qu’ils sont principalement connus pour des jeux mobiles comme Zombie Castaways et Mahjong Treasure Quest. Blood of Heroes sera donc leur premier gros projet PC.

Pas encore de date de sortie annoncée pour Blood of Heroes mais il devrait arriver dans l’année sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. Le studio confirme qu’il sera traduit dans plusieurs langues, dont le français.