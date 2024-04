Le jeu mobile Star Wars: Galaxy of Heroes va sortir cette année sur PC

Le RPG mobile s’aventure dans une autre galaxie

C’est le site Game Informer qui a mis la main sur cette information, confirmée par Electronic Arts sur le site officiel du jeu. Star Wars: Galaxy of Heroes va bel et bien avoir droit à une version PC en 2024, qui permettra de jouer dans les meilleures conditions possibles à ce RPG réunissant tous les personnages les plus iconiques (et anecdotiques) de l’univers Star Wars.

Cette version PC disposera du même contenu que la version mobile, si ce n’est que les contrôles seront évidemment adaptés au clavier et à la souris, pour remplacer le tactile. Il sera possible de lier son compte EA aux deux versions afin de transférer son avancée du mobile au PC, et inversement. Les deux versions seront aussi mises à jour en même temps, donc l’une n’aura pas d’avance sur l’autre.

Si vous possédez déjà un compte, vous pouvez vous préinscrire sur le site officiel du jeu afin de participer à une bêta qui devrait avoir lieu dans le courant du mois de mai, avant une sortie plus globale plus tard dans l’année.