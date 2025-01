Le film The Witcher: Sirens of the Deep nous montre un Geralt en guerre contre les monstres marins

Un film dérivé de la série qui fait surtout appel aux fans des jeux

Le long-métrage a été annoncé depuis un bout de temps maintenant mais il se rapproche enfin de sa sortie. Ce film devrait être disponible sur Netflix dès le 11 février prochain et nous racontera comment Geralt est venu en aide à des marins en faisant face à une invasion de créatures marines. On découvre aujourd’hui une toute nouvelle bande-annonce du projet, avec Doug Cockle qui reprend du service.

On s’amusera néanmoins de l’étrange mélange qu’est ce The Witcher: Sirens of the Deep. Le film met en avant un Geralt façonné selon le look de Henry Cavill dans la série live-action, mais avec la voix de Doug Cockle, tandis que c’est Liam Hemsworth qui reprendra les traits du sorceleur dans la saison 4 du show. Difficile de faire plus confus pour les spectateurs.

Pour le reste, on conserve Joey Batey dans le rôle de Jaskier, et hormis une Yennefer que l’on ne verra sans doute que via des souvenirs, il faut ne faut pas s’attendre à revoir beaucoup de personnages de la série.