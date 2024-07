Le film Borderlands tente de nous convaincre d’aller le voir au cinéma dans une dernière bande-annonce

Le niveau des adaptations de jeux vidéo au cinéma et sur les plateformes de streaming est remonté depuis quelques années, même s’il est vrai qu’il partait de bien bas et qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cela n’empêche pas des projets bancals de voir le jour, et jusqu’ici, le film Borderlands nous laissé l’impression qu’il fallait le ranger dans cette catégorie. On n’émettra pas d’avis final avant d’avoir vu le long-métrage dans sa entièreté, et on se contentera pour l’instant de visionner la dernière bande-annonce en date de ce projet.