Haaaaaallelujah !

Jouable contre l’IA ou d’autres joueurs, Worms Armageddon repose sur un principe simple : des vers de terre belliqueux sont répartis sur une carte destructible et disposent de tout un arsenal pour détruire l’adversaire. Le titre se joue au tour par tour, en sachant que l’on a un temps limité pour se déplacer et effectuer une action. Si la décision n’est pas faite avant la fin du temps imparti, c’est la mort subite : l’air de jeu s’enfonce petit à petit dans l’eau, et tous les vers encore en vie tombent à 1 PV.

Worms Armageddon : 25 ans et toutes ses dents

C’est drôle, plutôt technique, et personnalisable. L’annonce d’une édition anniversaire célébrant le 25e anniversaire du jeu n’est qu’une demie surprise, le titre de Team17 ayant été listé plus tôt dans la journée sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch. Le détail du contenu est encore inconnu pour le moment, mais on semble être devant une version lissée relativement proche du titre original. Reste à savoir si des fonctions multijoueurs en ligne seront présentes. Nous aurons rapidement la réponse à toutes ces questions, car Worms Armageddon : Anniversary Edition sortira dès le 26 septembre 2024.