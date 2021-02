Silent Hill : Un jeu développé par Bloober Team (The Medium) et un autre jeu par un studio japonais ?

Les rumeurs s’agitent du côté du retour de Silent Hill. Cela fait des années que la licence est inactive du côté de Konami, depuis que P.T. a été jeté aux oubliettes. Et alors que personne ne doute de son retour, la série n’a encore rien montré de neuf, mais il se pourrait que plusieurs projets soient en préparation, notamment selon les sources de VGC.

Deux jeux différents pour marquer le retour de Silent Hill ?

On apprend tout d’abord via GamesIndusty.biz que Bloober Team, qui a développé The Medium, planche actuellement sur son prochain titre qui sera encore un survival-horror, en collaboration avec « un éditeur très connu« . Le CEO du studio a même déclaré qu’il ne pouvait rien dire pour le moment, mais que les gens seraient très excités en apprenant l’annonce.

Il n’en fallait pas plus pour faire le lien avec Konami et Silent Hill, même si tout n’est que supposition pour le moment. VGC nous rappelle également que Akira Yamaoka, compositeur de Silent Hill, a déclaré travailler sur un autre projet avec Bloober Team.

Cependant, le site révèle qu’un autre projet Silent Hill est en cours, si tant est que Bloober Team travaille effectivement sur la série. Les sources du site indiquent qu’un studio japonais développe actuellement un reboot de Silent Hill, avec un tout nouveau regard sur la série, ce qui coïncide avec le fait que certains échos rapportaient que Konami voulait explorer d’autres pistes pour la série. Ce projet pourrait être annoncé cet été.

Le projet Bloober Team sera quant à lui plus porté sur l’action que The Medium, ce qui concorderait avec l’envie de l’éditeur de faire des choses différentes pour sa licence.

Maintenant, tout cela n’est qu’au stade de rumeurs, et demande à être confirmé. Il ne faut pas trop s’emballer pour le moment, et tant que Konami ne prendra pas la parole, rien n’est acquis.