L’Arabie Saoudite souhaiterait racheter encore plus de parts de Nintendo et d’autres grands éditeurs

Les entreprises japonaises au cœur de l’investissement saoudien

Au fil de ces dernières années, on a pu voir l’Arabie Saoudite investir massivement dans l’industrie et dans le domaine de l’esport. Que ce soit chez SNK, Electronic Arts ou encore Capcom, le fond d’investissement du pays s’est immiscé au cœur de nombreux grands groupes du jeu vidéo, en rachats des parts parfois significatives. Nintendo fait aussi partie de cette liste. En 2022, ce sont 5% des parts du constructeur japonais qui ont été acquises par l’entreprise gérée par le Prince Mohammed ben Salmane. Aujourd’hui, 8,58% des parts de Nintendo appartiennent au PIF.

VGC rapporte (via Kyodo News) que ce n’est là qu’un début. Dans une interview du Prince réalisée à l’occasion du Tokyo Game Show, l’intéressé affirme qu’il considère l’option d’investir encore davantage au sein de Nintendo, et donc d’acquérir plus de parts. Il veut toutefois se montrer rassurant en indiquant qu’il ne souhaite pas réaliser non plus une OPA (offre publique d’achat) massive :

« Il est important de continuer les discussions pour y arriver de la bonne manière. Nous ne voulons pas précipiter quoi que ce soit. »

Il y a deux ans, 38 milliards d’euros d’investissements étaient prévus dans le jeu vidéo par l’Arabie Saoudite pour ces prochaines années. Nintendo ne sera donc la seule entreprise japonaise concernée même si pour le moment, le PIF s’est surtout montré intéressé par les entreprises qui pouvaient avoir un lien avec l’esport, comme Capcom ou SNK.