La série d’animation Splinter Cell de Netflix se nommera Splinter Cell: Deathwatch et dévoile ses premières images

Pour patienter jusqu’au remake

Aux dernières nouvelles, c’était Derek Kolstad, producteur de la licence John Wick, qui était aux commandes de cette série d’animation. Cette dernière devait nous présenter un Sam Fischer grisonnant, et c’est bien le cas dans ce premier teaser où le protagoniste oublié d’Ubisoft est dans une bien mauvaise posture.

Ce premier teaser est aussi l’occasion d’apprendre que c’est l’acteur Liev Schreiber, que vous avez peut-être connu dans la série Donovan, qui donnera sa voix à Sam Fischer. Vous reconnaitrez aussi peut-être sa voix si vous avez vu Spider-Man: Into the Spider-Verse en VO dans lequel il interprète Wilson Fisk.

On connait maintenant le nom définitif de cette série qui est donc appelée Splinter Cell: Deathwatch. Et c’est tout pour le moment, puisque Netflix n’a pas révélé de date de diffusion. Il ne faut donc pas s’attendre à la voir débarquer avant la deuxième partie de l’année 2025, au plus tôt. On peut en tout cas être presque certain qu’elle arrivera avant le remake du premier jeu, même si ce n’est pas dans cet ordre que les fans auraient voulu retrouver la saga.