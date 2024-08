Comme un goût de déjà-vu

C’est effectivement l’univers des Pirates des Caraïbes qui seront à l’honneur de la saison 9. Un choix qui pourrait surprendre puisque nous avions déjà un tracé et des personnages disponibles depuis le lancement. Mais ce n’est finalement qu’une demie-surprise puisqu’on s’attendait à ce que les premiers univers soient enrichis au fil du temps. Cela permettra ainsi à Jack Sparrow et Elizabeth Swann de ne plus être seuls.

Au total, ce sont 4 nouveaux pilotes qui seront rajoutés qui viennent des films, ainsi que deux autres pilotes qui seront rajoutés à mi-saison. Comme un circuit est déjà présent sur ce thème, on nous promet tout de même une extension avec un environnement bonus. Plus concrètement, on nous promet un tracé revisité avec un passage sous l’eau dans un cimetière d’épaves et l’intégration de nouveaux recoins, comme la cabane de Tia Calma, une grotte scintillante et le Fort Charles.

Pour les pilotes, deux sur quatre ont déjà été confirmés avec :

Capitaine Hector Barbossa

Will Turner

On ne connait pas encore l’identité des prochains, bien qu’on pourrait miser une pièce sur Davy Jones. A moins qu’il fasse partie des pilotes de mi-saison puisque ceux-là sont évoqués comme « malfaisants ». Quant à la date de déploiement, peu de surprise, ce sera le 13 août prochain, sur l’ensemble des plateformes.

Par ailleurs, Gameloft a aussi teasé la prochaine saison, la dixième, qui suivra celle des Pirates des Caraïbes. Comme l’avait supposé des fuites il y a quelques mois, celle-ci se focalisera sur l’univers de L’Étrange Noël de monsieur Jack. On aura ainsi droit à des personnages et un nouveau circuit tirés du film de Tim Burton, théoriquement cet automne. Et pour terminer cette news de façon exhaustive, le jeu a également annoncé un bon lancement pour sa version mobile, lancée il y a quelques semaines, celle-ci ayant dépassé le cap des deux millions de téléchargement.