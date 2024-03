Purificateur de jour, guerrier la nuit

L’éditeur japonais a publié une présentation complète de son jeu avec 6 minutes de gameplay, qui expliquent les tenants et aboutissants du concept. Dans Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, vous devrez nettoyer le mont Kafuku de sa corruption en libérant des villageois durant la journée, afin que ceux-ci puissent vous prêter main-forte la nuit contre l’invasion de monstres venus d’un autre monde.

On incarne ici Soh, un guerrier protégeant la « miko » Yoshiro, capable de purifier cette corruption. Pour les aider, les villageois pourront remplir différentes tâches et auront plusieurs rôles. Il faudra bien placer ces derniers sur le champ de bataille en attendant la nuit. Un titre qui mêle donc stratégie et action, le tout en temps réel.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess sortira dans le courant de l’année 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass.