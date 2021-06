Konami et Bloober Team (The Medium) annoncent un partenariat, le retour de Silent Hill ?

Le retour de Silent Hill est sur toutes les livres depuis que Abandoned est la cible de rumeurs plus ou moins crédibles. Mais il ne faut pas oublier que la licence appartient encore à Konami, qui commence peu à peu à se remettre en marche côté développement de jeux, notamment en externalisant ses productions. C’est dans ce cadre que l’on apprend aujourd’hui que l’éditeur a effectué un partenariat avec Bloober Team, l’équipe derrière The Medium.

Un partenariat dont on peut facilement deviner la nature

Cette annonce n’a rien de très surprenante, étant donné que cela fait quelques semaines que l’on Bloober Team planche sur un certain projet avec un éditeur très connu, qui pourrait faire la joie de nombreux joueurs. VGC avait déjà indiqué que cela devrait être un jeu Silent Hill, et puisque Akira Yamaoka, compositeur de la saga, travaille avec le studio, on a désormais plus trop de doutes.

Cependant, le communiqué n’indique rien de plus concernant la nature de ce partenariat, donc on restera prudent avant de voir de quoi il s’agit vraiment. L’éditeur indique ne pas être encore prêt à communiquer plus de détails pour le moment. Mais nul doute que cela va mettre du plomb dans l’aile autour des histoires liées à Abandoned.