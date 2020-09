Kingdom Hearts : Nomura tease le prochain opus et affirme que les anciens épisodes n’arriveront pas sur Switch

Après avoir donné quelques informations sur Kingdom Hearts: Melody of Memories, Tetsuya Nomura s’est attardé sur l’avenir lors d’une interview accordée à Famitsu, où il parle notamment des futurs épisodes de la série.

Un 20ème anniversaire à suivre de près

Maintenant que l’arc du « Chercheur des Ténèbres » est terminé, Kingdom Hearts se lance dans une nouvelle ère. Interrogé à ce propos, Tetsuya Nomura a alors laissé entendre que des choses étaient prévues pour le 20ème anniversaire de la série, qui arrivera en 2022 :

« Cela étant dit… Je travaille beaucoup en vue du 20ème anniversaire (rires). J’ai déjà moi-même commencé à pensé au prochain projet et la team Kingdom Hearts travaille actuellement sur quelque chose de nouveau. Kingdom Hearts: Melody of Memory est venu juste avant que nous commencions à travailler sur le prochain titre, donc l’équipe principale à pu aider à sa réalisation. Lorsque nous serons en mesure d’annoncer quelque chose à l’avenir, je pense que ce sera plein de surprises, alors ne manquez pas cela. »

Il ne faisait presque aucun doute que l’équipe principale de la licence était actuellement à l’oeuvre sur le prochain gros jeu Kingdom Hearts mais c’est désormais confirmé.

Dans le même temps, Nomura précisé que malgré son amour pour la Switch, aucun portage des anciens jeux n’est prévu pour l’instant sur la console de Nintendo. Cela serait dû à des limitations techniques selon lui, ce qui ne l’empêchera pas de proposer plusieurs de ses projets sur Switch à l’avenir, et pas forcément issus de la licence Kingdom Hearts (une suite à The World Ends With You ?).