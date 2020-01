Kingdom Hearts III détaille ses mises à jour 1.07 et 1.09

La sortie du DLC ReMind promet d’apporter beaucoup de contenu supplémentaire pour Kingdom Hearts III. Square Enix a cependant pensé aux joueurs qui ne seraient pas prêts à payer pour tout cela, et nous propose aujourd’hui une mise à jour gratuite qui améliore sensiblement le jeu.

Des anciennes Keyblades au programme

On savait déjà que cette mise à jour donnerait accès à deux Keyblades en plus, mais le patch s’avère être un peu plus consistant qu’espéré. Voici tous les changements :

On peut échanger l’objet « Preuve de promesses » contre la Keyblade Tendre Promesse au magasin Mog

On peut échanger l’objet « Preuve du temps jadis » contre la Keyblade Souvenir Perdu au magasin Mog

Des nouvelles formes ont été ajoutées

De nouvelles capacités ont été ajoutées

Les menus ont été mis à jour

Certaines cinématiques ont été modifiées

Divers bugs ont été corrigés

Notez que cela concerne la mise à jour 1.07, et que la 1.09 est déjà disponible. Cependant, celle-ci ne fait que corriger que de simples bugs supplémentaires.

ReMind sera disponible dès demain sur Kingdom Hearts III, uniquement sur PlayStation 4. Les joueurs Xbox One devront attendre jusqu’à fin février.