Comment vaincre Xigbar – Kingdom Hearts III Limit Cut

L’énigmatique Xigbar viendra vous poser un ultime défi dans l’épisode Limit Cut de Kingdom Hearts III, avec un combat nettement plus difficile que les précédents. Voici nos conseils pour le terrasser le plus simplement possible.

Comment battre Xigbar ?

Notez tout d’abord que ce combat vous demandera beaucoup de patience, et un apprentissage du timing de la parade assez important. Avec ses simili-pistolets, Xigbar peut s’avérer être très retors, d’autant plus qu’il est assez insaisissable.

Dès le début du combat, il créera un cercle de gravité au milieu du terrain, et se placera loin de vous. Vous pouvez tenter de le rejoindre, mais cela n’est pas vraiment recommandé. Apprenez à contrer ses projectiles au lieu d’esquiver, afin de vous protéger au mieux de ses assauts.

Soyez attentifs et ne vous focalisez pas sur les tirs qui partent en l’air. Ils sont avant tout des leurres, qui vont vous distraire des tirs qui arrivent avant en ligne droite. Il en est de même pour son tir d’énergie bleu, qui rebondit à travers le terrain qui peut vous distraire des premiers tirs qui arrivent sur vous.

Son tir chargé est dangereux car même en vous protégeant, des mines explosives apparaîtront autour de vous. Attendez une à deux seconde avant de contrer à nouveau, ou sautez haut pour esquiver l’explosion. Par la suite, il tirera une flèche dans le ciel, puis des centaines de flèches retomberont en un cercle qui deviendra de plus en plus grand.

Deux options s’offrent à vous. La première est celle de s’éloigner du cercle, en espérant qu’il ne parvienne pas jusqu’à vous, mais Xigbar continuera ses attaques pendant votre fuite. La seconde est plus recommandée. Il s’agira ici de foncer sur le cercle et d’effectuer une parade, voire deux, afin de rentrer à l’intérieur. Vous serez ainsi à l’abri, même si Xigbar ne vous lâchera pas une seconde.

Lorsqu’il se téléporte sur vous, il va enchaîner plusieurs salves de tirs qu’il faudra contrer. Si vous parvenez à bien vous protéger, ces tirs retourneront à l’expéditeur, faisant Xigbar tituber. Foncez sur lui pour lui infliger plusieurs attaques.

Durant certains moment du combat, vous pourrez activer la commande contextuelle « Confrontation », vous offrant alors un face à face avec Xigbar, comme dans les plus grands westerns. Il va falloir réagir très vite ici. A l’instant où Xigbar bouge, il faudra immédiatement appuyer sur croix (ou A) pour l’assommer. Vous pouvez ensuite l’attaquer jusqu’à ce qu’il reprenne conscience.

Durant la deuxième phase du combat, l’arène sera temporairement réduite, et Xigbar vous assénera de tirs. Ici, c’est l’esquive qu’il faut utiliser sans relâche en tournant autour de l’arène, jusqu’à ce qu’il termine son assaut.

Par la suite, il répétera les mêmes attaques jusqu’à la fin du combat. N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides et astuces de Kingdom Hearts III ReMind sur la page dédiée au DLC, ainsi que notre guide des boss de ce Limit Cut.