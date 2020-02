Comment vaincre Xemnas – Kingdom Hearts III Limit Cut

Le Supérieur et chef original de l’Organization XIII fait son retour dans l’épisode Limit Cut de Kingdom Hearts III. Bien moins épique que la fin de Kingdom Hearts II, il n’en reste pas moins l’un des boss les plus redoutables du DLC. Nous vous donnons donc quelques conseils pour le vaincre.

Comment battre Xemnas ?

Ce combat s’annonce difficile mais pas insurmontable. La principale difficulté vient de la variété des coups de Xemnas et de son agressivité qui vous laisse peu d’ouvertures. Ainsi, il vous attaquera tantôt au corps à corps tantôt il s’éloignera pour vous lancer ces ronces noires.

Lorsque qu’il les lance, si vous parvenez à esquiver (toutefois la moitié du temps il est presque impossible de prévoir ou de réagir par réflexe, maiselles ne vous enlèvent pas d’HP donc ce n’est pas dramatique), foncez sur lui pour lui faire des dégâts.

Quand il vous attaque au corps à corps, bloquez et contrez sans vous arrêter. Heureusement, vous avez une petite fenêtre d’invincibilité lorsque vous contrez, cependant il faut bien enchaîner les blocages et les contres car Xemnas effectue de longs combos. Lorsque qu’il vous attaque avec ses sabres lasers, il est possible de le bloquer et de le faire tituber. En outre, si vous esquivez sa dernière attaque où il tournoie dans les airs avec ses lames, cela vous laisse une autre opportunité pour frapper.

Régulièrement, Xemnas ne mettra à l’écart pour créer des murs dans les airs. Parfois, il vous enverra des ronces après le premier mur, mais le plus souvent il en créera trois. A ce moment, ne faites que des esquives car si vous bloquez ses attaques, il vous propulsera quand même contre ces murs qui vous mettront dans une mauvaise posture.

Passons maintenant à la raison principale qui fait que ce boss est particulièrement compliqué car dans cette partie, vous n’avez presque pas le droit à l’erreur. Lorsque que vous serez dans son dôme de ténèbres, il faudra parer encore plus qu’auparavant, il est tout de même possible de gratter un peu de dégâts via les contres.

Lors de cette phase, il est impératif de parer les salves de boules de feu qui arriveront vers vous et d’esquivez ensuite la charge de Xemnas (qui n’est pas possible de parer). Entre deux salves, Xemnas lancera quelques lasers bleus sur vous qui ne peuvent être parés. Prenez donc garde à esquiver tout de suite après la première salve et vous remettre immédiatement en garde après les lasers bleus.

Lors de l’assaut final il faudra parer les deux à trois grandes salves de boules de feu. Faites bien attention à la petite pause entre les deux pour ne pas louper votre deuxième garde. Si vous y parvenez, vous serez sonné quoiqu’il arrive. A ce moment-là, esquivez la charge de Xemnas et contre-attaquez.

Vous devrez gérer cette phase dans le dôme de ténèbres au moins deux fois au cours du combat. Si vous survivez, c’est pratiquement gagné.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides et astuces de Kingdom Hearts III ReMind sur la page dédiée au DLC, ainsi que notre guide des boss de ce Limit Cut.