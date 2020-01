Comment vaincre Xehanort jeune – Kingdom Hearts III Limit Cut

Après l’avoir affronté à plusieurs reprises, à la fois dans l’aventure principale de Kingdom Hearts III et dans ReMind, Xehanort jeune vous fera à nouveau face dans les défis du Limit Cut. Ce boss est redoutable, car il a la faculté de stopper le temps. Il peut également vous figer sur place avec ses projectiles de glace. Voici quelques conseils pour l’abattre.

Battre Xehanort jeune

Dès le début du combat, Xehanort va utiliser son fouet pour vous attaquer, environ trois fois de suite. Protégez-vous et ne contre-attaquez que lors du dernier assaut. Vous pouvez aussi appuyer sur rond (ou B) lors du dernier coup pour esquiver et pour lui porter un premier combo.

Lorsqu’une horloge apparaîtra sur le sol, préparez-vous à vous défendre face à ses nombreux assauts. Il attaquera en premier avec le fouet, avant de se téléporter à plusieurs reprises pour vous attaquer au corps à corps avec des combos plus longs. Attendez encore une fois le dernier pour contrer.

S’il s’éloigne de vous, il pourra créer des projectiles de glace à tête chercheuse. Préparez-vous à les fuir, mais si vous êtes assez rapide, vous pouvez aussi profiter de se court instant pour l’attaquer, puisqu’il sera immobile et vulnérable. Puisez dans votre jauge de concentration, ou foncez sur lui pour annuler son attaque, mais seulement si vous êtes assez prêts (sinon, les projectiles partiront quant même).

Il se téléportera parfois en l’air pour retomber sur vous à toute vitesse en effectuer des roulades. Protégez-vous environ trois fois avant de contrer.

Lorsqu’il aura perdu la moitié de sa vie, il se placera au centre du terrain. Une horloge géante apparaîtra sur le sol, et Xehanort possédera une jauge d’armure. Pour la briser, il faudra attaquer Xehanort au bon moment. Avec sa grande vitesse, on a parfois l’impression qu’il crée des clones, mais il est simplement très rapide. Protégez-vous trois ou quatre fois lors de son assaut pour contrer et réussir à le viser.

Le reste du combat sera du même acabit. Aux portes de la mort, il recommencera le même procédé en se parant d’une jauge d’armure, qu’il faut briser de la même façon pour mettre fin au combat.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides et astuces de Kingdom Hearts III ReMind sur la page dédiée au DLC, ainsi que notre guide des boss de ce Limit Cut.