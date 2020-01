Comment vaincre Marluxia – Kingdom Hearts III Limit Cut

Le charismatique antagoniste de Kingdom Hearts : Chain of Memories a fait son retour dans Kingdom Hearts III, mais il est encore plus redoutable dans l’épisode Limit Cut. Voici quelques conseils pour venir à bout de Marluxia.

Comment battre Marluxia ?

Marluxia commencera pas des combos simples avec sa faux, avant de s’éloigner. Suivez-le en usant de votre jauge de concentration pour ensuite lui infliger un premier assaut. il lancera ensuite sa faux sur vous. Attention à l’effet boomerang, puisqu’elle reviendra vers vous une seconde fois avant de sortir de l’arène (ne contrez donc pas à ce moment-là). Une fois en dehors de l’arène, Marluxia la lancera à nouveau. Contrez seulement à cet instant.

Faites attention à son attaque en plongée, qui lancera un cercle rose d’attaque qui recouvrira peu à peu le terrain. Sautez pour esquiver, et prenez garde aux pics de roses qu’il envoie comme des missiles. Vous pouvez les cibler afin de les détruire directement.

Marluxia possède maintenant une armure. Il faudra la détruire pour passer à la phase suivante. Notez que dès lors qu’une aura rose est autour de lui, il devient très sensible au feu. N’hésitez donc pas à lancer Brasier X en continu à ce moment-là.

Lorsque sa vie arrivera à ses deux tiers (ou à sa moitié selon votre mode de difficulté), Marluxia lancera une attaque spéciale. Après une brève cinématique, un compte à rebours s’affichera autour de la tête de Sora. L’arène changera alors d’aspect. Il faut maintenant réussir à briser la jauge d’armure de Marluxia, tout en évitant de prendre trop d’attaque, pour dissiper ce compte à rebours.

Ne restez pas trop proche du centre du terrain, et planez tout autour du bord en attendant qu’il vous attaque pour le contrer. Dès lors qu’il se replacera au centre, une tête de mort apparaîtra au dessus de lui. Utilisez votre concentration pour vous rapprocher de lui rapidement et lui infliger un combo qui vous sauvera la mise. Durant cette phase, son aura rose réapparaît plusieurs fois, et là encore, Brasier est utile.

Durant la seconde moitié, Marluxia invoquera quatre puits de ténèbres qui vous attireront. Pour éviter au mieux l’attraction, sautez et planez vers le bord du terrain en attendant qu’il passe à l’attaque.

Juste avant de perdre son tout dernier point de vie, il relancera un compte à rebours sur Sora. Il est alors nettement plus rapide qu’avant, et le temps défilera beaucoup plus vite s’il vous touche. Gardez votre sang-froid et utilisez la même technique qu’auparavant pour lui porter un coup fatal.

