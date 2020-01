Comment vaincre Luxord – Kingdom Hearts III Limit Cut

Le joueur du destin revient dans l’épisode Limit Cut de Kingdom Hearts III ReMind pour un dernier jeu. Comme pour Kingdom Hearts II, le combat contre Luxord est très particulier et change radicalement des autres boss. Voici donc nos conseils pour remporter la partie.

Comment vaincre Luxord ?

Comme on vous le précise avant le combat, ici la jauge de points de vie est remplacé par une jauge de temps. Vous allez devoir gagner les petits jeux proposés par Luxord au cours du combat pour pouvoir lui mettre de bons coups de Keyblade. Ainsi, n’essayez pas de foncer sur lui pour le frapper directement, il restera invincible tant que vous n’avez pas réussi à contrer ses tours de cartes.

La méthode la plus simple pour lui faire des dégâts est d’esquiver et/ou se protéger pour ensuite le contrer. La première attaque qu’il vous enverra la plupart du temps est une succession de cartes rouges qui vous prendront en étau et qu’il faudra esquiver au bon moment, et ce, trois fois de suite. Vous pouvez également lancer le sort Foudre pour les détruire (lors de la dernière phase du combat, c’est le sort Brasier qu’il faudra utiliser).

Il vous lancera ensuite plusieurs cartes qui arriveront lentement sur vous. Esquivez-les et concentrez-vous sur la dernière attaque où il vous enverra trois cartes. Si vous vous protégez, vous pourrez contrer immédiatement après. Même chose lorsqu’il s’élève dans un tourbillon de cartes pour vous en envoyer quelques unes, protégez-vous et contrez.

Le mini-jeu le plus simple reste celui où il s’entoure de cartes. Soyez constamment en mouvement pour vous diriger vers la carte avec un cercle rouge, ne restez-pas immobile en attendant celle-ci. Prenez aussi bien soin de ne taper qu’une seule fois sous peine de partir dans un combo et taper malencontreusement une mauvaise carte.

L’autre mini-jeu est un peu plus complexe car il est facile de perdre Luxord de vue. Gardez toujours un œil sur lui à tout moment (il se téléporte beaucoup il faut dire) et les deux yeux encore plus ouverts lorsqu’il s’enfonce dans le sol avec ses autres cartes. Ne le lâchez pas des yeux et tapez la bonne.

Quand le temps de Luxord aura bien diminué, il passera à la phase finale de son jeu. Courrez simplement autour du terrain pour dévoiler les cartes à l’effigie de Luxord. Utilisez toujours triangle (ou Y sur Xbox One) pour valider les cartes et non les attaques qui vous feront perdre trop de temps. Ne prenez aucun risque en vous précipitant sur les cartes car il faut avoir un minimum de chance pour obtenir les trois cartes sans risque.

Prenez bien soin d’esquiver lorsque les cartes s’enfoncent dans le sol pour vous attaquer et recommencer votre chasse. Dans le cas ici présent, mieux vaut ne pas perdre que de se précipiter pour gagner à tout prix. Car si vous tirez la mauvaise carte, vous aurez perdu la partie et une énorme quantité de temps. Dans tous les cas, cette phase se terminera d’elle-même et vous pourrez reprendre les phases précédentes pour lui faire des dégâts.

Attention toutefois, car ces dernières seront bien plus difficiles qu’au début avec des timing plus serrés.

N’hésitez pas à consulter tous nos autres guides et astuces de Kingdom Hearts III ReMind sur la page dédiée au DLC, ainsi que notre guide des boss de ce Limit Cut.