Kingdom Hearts : Melody of Memory, un jeu de rythme annoncé pour cette année

Square Enix vient d’annoncer Kingdom Hearts : Melody of Memory, un nouveau spin-off de la série mélangeant l’univers de Tetsuya Nomura et celui de Disney. Nous en parlions hier suite à une fuite provenant du site de Kingdom Hearts : Dark Road, c’est désormais une réalité.

Un jeu musical à la Final Fantasy Theatrhythm

Comme le laissait présager certaines spéculations, le titre indiquait bien un jeu de rythme semblable à ce que l’on a connu sur 3DS avec Final Fantasy Theatrhythm. C’est en tout cas ce que l’on constate en observant les premières images du trailer.

Kingdom Hearts : Melody of Memory contiendra plus de 140 morceaux provenant de la bande son de toute la série composée par Yoko Shimomura, mais aussi des musiques bien connus de l’univers Disney. Par ailleurs, le descriptif du jeu nous indique que différents personnages de l’univers de Mickey apparaîtront en tant qu’invités pour nous prêter main forte. Il sera également possible de jouer jusqu’à deux joueurs et des fonctionnalités online seront de la partie.

Toujours d’après le trailer, il semble qu’il contiendra une fin secrète faisant référence à certains événements de la fin de Kingdom Hearts III histoire de motiver les fans en manque d’indices pour le futur de la licence. On ne sait pas si la fuite d’hier a précipité Square Enix, mais on peut dire que Kingdom Hearts ne déroge pas à sa règle des nombreux spin-off entre les opus majeurs.

Kingdom Hearts : Melody of Memory est attendu en 2020 (sans plus de précision) sur PS4, Xbox One, et Switch. Un site officiel est déjà disponible à cette adresse.