Kingdom Come Deliverance II va refaire une partie de son doublage français suite aux critiques des previews

Une VF actualisée pour Kingdom Come Deliverance II

Nous l’avions également souligné dans notre propre preview : le doublage français de Kingdom Come Deliverance II s’avère plutôt inégale. Certes, on retrouve des comédiens talentueux, comme Alexandre Gillet (voix française de Sonic, Chris Evans, Elijah Wood…), qui double Henry, notre héros évoluant dans la Bohême du XVe siècle. Malheureusement, la majorité des PNJ et personnages secondaires délivrent un jeu d’acteur proche de l’amateurisme, au point de nuire à l’immersion pourtant réussie selon nos premières impressions.

Nous n’étions évidemment pas les seuls à souligner ce défaut majeur, et cela est apparemment remonté aux oreilles du studio et de l’éditeur qui ont réagi en conséquence. Selon un mail envoyé par la branche française de l’éditeur Plaion, une partie du doublage est en cours de réenregistrement : « une partie sera traitée au lancement et le reste début mars », nous précise Plaion. Même si l’on ignore ce qui a causé ce couac, d’autant que le premier Kingdom Come Deliverance profitait d’un doublage de qualité, cette décision a de quoi rassurer.

Dernièrement, nous avons appris que le script du jeu dépassait 2,2 millions de mots, un score supérieur aux 2 millions de Baldur’s Gate 3. Cela illustre l’ambition de ce RPG médiéval, riche en dialogues et en multiples dénouements, ce qui le rend très bavard. Sachez enfin que vous pourrez aussi jouer en anglais ou même en tchèque si vous souhaitez une version originale qui colle à la région explorée.

Kingdom Come: Deliverance II sera disponible le 4 février 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.