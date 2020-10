King Arthur: Knight’s Tale, un RPG Tactique annoncé sur nouvelle génération

Alors que l’actualité gravite beaucoup autour des grosses productions, constatation relativement logique à l’approche de la nouvelle génération, quelques autres annonces se font à côté. C’est notamment le cas de Neocore Games qui a présenté il y a quelques jours King Arthur: Knight’s Tale, un tactical RPG à venir l’année prochaine.

Le Roi Arthur est menacé

Connu pour la très sympathique série The Incredible Adventures of Van Helsing et plus récemment Warhammer 40.000 : Inquisitor – Martyr, Neocore Games se lance dans un RPG Tactique qui prend place dans l’univers chevaleresque de la légende arthurienne. On y jouera Sir Mordred qui va s’aventurer sur l’île mystique d’Avalon et qui en aura auprès du Roi Arthur.

Avec quelques similitudes avec un XCOM, King Arthur: Knight’s Tale nous proposera également des choix moraux à effectuer avec des conséquences qui auront un impact sur l’histoire et votre moralité. On nous promet des parties qui se dérouleront différemment en fonction de nos décisions avec une réelle rejouabilité derrière.

Une fois l’histoire terminée, on nous évoque également un contenu endgame assez conséquent avec de nouveaux défis difficiles qui vont apparaître sur la carte, des combats de boss « mythiques » et des quêtes aléatoires, le tout, pour engranger du butin et faire évoluer notre personnage.

King Arthur: Knight’s Tale n’a pas encore de date de sortie précise mais devrait arriver au premier trimestre 2021 sur PC via Steam puis un peu plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Il coûtera 39.99$. Une campagne de financement participatif est en cours sur Kickstarter avec différents objectifs à atteindre.