Kill It With Fire vaporisera bientôt des araignées sur consoles et mobiles

D’ores et déjà sorti sur PC via Steam le 13 août dernier, Kill It With Fire, la fameuse simulation de vaporisation d’araignées, va bientôt nous parvenir sur PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.

Combattre les araignées par le feu

Par l’intermédiaire de ce trailer totalement barré dévoilé par l’éditeur tinyBuild Games, la production de Casey Donnellan Games nous y dévoile un peu de gameplay, ainsi que la fenêtre de sortie du titre. Kill It With Fire fera un petit tour sur PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android d’ici le 4 mars prochain.

Dans cette simulation pure et dure, le joueur devra tuer de nombreuses manières les diverses araignées jonchant votre maison. D’un lance-flammes en passant par une pétoire voire un lance-roquettes ou un cocktail molotov, les armes seront légion pour venir à bout de ces nuisibles.

Incontestablement, les mordus de simulation complètement tordues devraient s’y retrouver tant le titre a l’air aussi déjanté que fun. Pour rappel, Kill It With Fireest déjà disponible depuis le 13 août dernier sur PC via Steam, et arrivera le 4 mars prochain sur PS4, Xbox One, Switch, iOS et Android.