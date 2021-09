Kena Bridge of Spirits : Le studio parle de l’exclusivité temporaire du jeu

Kena Bridge of Spirits est assurément l’une des bonnes surprises de cette rentrée, mais pour le moment, le titre n’est disponible que sur PS4, PS5 et sur PC uniquement via l’Epic Games Store. Cela pourrait cependant ne pas durer, puisque Josh Grier, co-fondateur d’Ember Lab, a parlé d’autres plateformes pour le jeu à l’occasion d’une interview avec SegmentNext, rapportée par VGC.

Une exclusivité qui prendra fin un jour, mais après du repos

Dans cet entretient, il a été demandé à Josh Grier si le studio envisageait un portage sur d’autres plateformes dans le futur, ce à quoi il a répondu :

« Nous sommes pour le moment focalisé sur le lancement sur PlayStation et l’Epic Games Store, qui sont des exclusivités temporaires. Nous nous pencherons sur d’autres plateformes après le lancement et du repos. »

Il précise à nouveau qu’il ne peut pas vraiment donner de détails à cette heure lorsqu’on lui demande si les « autres plateformes » signifient les consoles Xbox, et qu’il est difficile de penser à l’avenir avec un lancement si proche.

Nul doute que Microsoft et la communauté Xbox seraient intéressés à l’idée d’avoir un portage, et on pense également aux autres stores sur PC qui pourraient aussi être concernés par ces déclarations. Mais avant cela, il faudra laisser aux développeurs le temps de se reposer un peu.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus. Les précommandes de la version physique sur PS4 et PS5 sont disponibles.