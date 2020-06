Kena : Bridge of Spirits dévoile déjà ses configurations PC

Présenté lors de la conférence de Sony qui a eu lieu début juin, Kena : Bridge of Spirits sera une exclusivité PlayStation 5 de manière temporaire. En effet, à la fin du trailer présenté, une mention « Console exclusive for a limited time. Also available on PC. » nous informe de sa sortie sur ordinateur.

Un titre bien optimisé ?

Particulièrement alléchant visuellement, le titre ne demandera pas pour autant une bête de compétition pour tourner correctement sur PC. Signe d’une bonne optimisation de la part du studio on imagine, même si il faudra voir si la promesse est tenue à la sortie du titre qui arrivera sur l’Epic Games Store. Voici donc sans plus tarder les configurations minimales et recommandées pour le soft d’Ember Lab :

CONFIGURATION MINIMALE

Système d’exploitation : Windows 7 / 8.1 / 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-3220 / AMD FX-6100

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 650 / AMD Radeon HD 7750

Mémoire vive : 8 Go

Disque dur : 25 Go d’espace libre

DirectX : 11

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d’exploitation : Windows 7 / 8.1 / 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1700

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

Mémoire vive : 16 Go

Disque dur : 25 Go d’espace libre

DirectX : 11

Rendez-vous donc à la fin de l’année 2020 pour découvrir les aventures de notre jeune fille qui semble pouvoir communiquer avec les esprits de la forêt, les Rots, et qui part à la découverte des secrets de sa communauté oubliée.