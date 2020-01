Kandagawa Jet Girls : Une cinématique et du gameplay pour les DLC

Marvelous vient de publier deux nouvelles bandes-annonces pour Kandagawa Jet Girls, son futur jeu qui sortira aujourd’hui sur l’archipel nippon. La première a été mise en ligne il y a quelques jours et nous permet d’apercevoir une cinématique en jeu du prologue et l’autre n’est autre qu’une vidéo qui nous présente du gameplay pour les DLC avec différents personnages.

Un jeu de course en jet

Présenté dans les grandes lignes comme un Mario Kart mais à bord de jet-skis, Kandagawa Jet Girls est chapeauté par le créateur de la sulfureuse licence Senran Kagura. Il mélange jeu de course et jeu d’action où nos différents héroïnes doivent évidemment gagner l’épreuve mais pourront user de différentes capacités et utiliser par exemple, des pistolets.

En plus de faire figurer des visages inédits, Marvelous en profitera pour intégrer certains personnages de son autre série phare. C’est d’ailleurs l’objet de DLC qui seront disponibles et lancement, et qui permettront de retrouver Ikaruga, Yomi, Ryobi ou encore Ryona. Cette seconde vidéo nous montre quelques séquences de gameplay.

Kandagawa Jet Girls arrive au Japon ce 16 janvier sur PlayStation 4. Pour le moment, nous n’avons aucune confirmation d’une arrivée en Europe mais il n’est pas totalement improbable que si le succès est au rendez-vous, une localisation soit annoncée plus tard dans l’année.