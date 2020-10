Jump Force : Hiei et Meruem sortiront le 27 octobre

Jump Force continue son Season Pass 2 et donne enfin une date pour ses combattants 3 et 4, Hiei de Yu Yu Hakusho et Meruem de Hunter X Hunter.

Meruem à temps pour Halloween

Les deux personnages sortiront en même temps, le 27 octobre. Mais comme toujours, ceux qui ont acheté le pass auront droit à un accès anticipé et pourront les utiliser dès ce vendredi, le 23 octobre. Et comme toujours, ceux qui ont la version Switch devront attendre l’année prochaine pour ces DLC.

Dates annoncées par un nouveau trailer qui rappelle également que le combattant 4 nous viendra de Bleach et le combattant 5 sera tiré de JoJo’s Bizarre Adventure.

Jump Force est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.