Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, un nouveau jeu de combat 3D annoncé sur consoles pour le manga

Comme un air de My Hero

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash prend donc la forme d’un arena-fighter 3D en 2 vs 2, autrement dit un jeu similaire à la série des Naruto Ultimate Ninja Storm, pour donner un point de repaire. Ou plutôt proche des My Hero One’s Justice, adaptation de My Hero Academia, puisque c’est le même studio qui est à l’œuvre ici, à savoir Byking. Et la ressemblance se voit au premier coup d’œil avec ces premières images de gameplay.

Les premiers membres du casting confirmés pour cette adaptation sont donc Yuji, Gojo, Megumi et Nobara, même si le key art du jeu nous laisse deviner que Maki, Panda et Toge sera aussi de la partie, tandis que l’on sait que le jeu aura droit à une quinzaine de personnages. On ne sait pas encore jusqu’où l’histoire du manga sera adaptée, mais on imagine qu’elle couvrira au moins la première saison de l’anime, et s’étendra peut-être jusqu’à l’arc Shibuya, avec un peu de chance.

Avec ses combats en 2 vs 2, le jeu promet de créer des combos entre différents personnages, avec des équipes à bien sélectionner pour profiter de certaines synergies entre les différents exorcistes.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash n’a pas encore de date de sortie mais il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.