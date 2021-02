Les Joy-Con Edition The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sont en précommande

Les 35 ans de Zelda sont pour l’instant plutôt timides et Nintendo n’a rien dévoilé si ce n’est l’existence de The Legend of Zelda : Skyward Sword HD lors du dernier Nintendo Direct. Durant cette émission, on a aussi pu découvrir l’existence d’une nouvelle paire de Joy-Con aux couleurs de Zelda, qui sont eux aussi en précommande, comme le jeu.

Les Joy-Con Zelda en précommande

Cette paire de Joy-Con Edition The Legend of Zelda : Skyward Sword HD représente donc l’épée et le bouclier de Link, avec des couleurs associées, ce qui en fait la paire parfaite pour jouer au titre avec, puisque le motion-gaming est mis en avant dans le jeu.

Ces Joy-Con vont partir très vite, et de nombreux fans se ruent déjà dessus pour se les procurer. Voici la liste des boutiques qui permettent de précommander ces Joy-Con :

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet prochain