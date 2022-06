José Luccioni, voix française inoubliable de Sully (Uncharted) ou Marcus (Gears of War), est décédé

C’est aujourd’hui avec une grande tristesse que l’on apprend la mort à 72 ans du comédien de doublage José Luccioni, très célèbre dans le cinéma puisqu’il a notamment prêté sa voix à de nombreuses reprises à Al Pacino, mais aussi Edward James Olmos ou encore Beau Bridges. Il était également très connu dans le monde du doublage français du jeu vidéo, puisqu’il a interprété de grands rôles dans le milieu.

Une immense voix s’éteint

Vous connaissez peut-être sa voix si vous avez déjà joué à la saga Uncharted en VF, puisque José Luccioni incarnait ici l’inoubliable Victor Sullivan, alias Sully, fidèle compagnon de route de Nathan Drake, et ce dans tous les épisodes de la série.

Le comédien s’est aussi illustré dans le rôle de Marcus Fenix dans la saga Gears of War, mais aussi dans le rôle de Torbjörn dans Overwatch. On compte à son actif des dizaines et des dizaines de rôles dans le jeu vidéo, et encore plus au cinéma ou à la télévision, preuve de son immense talent, reconnu à travers tous les milieux.

Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.