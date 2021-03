Afin de construire de nombreuses armures ou armes en bronze et ainsi être plus résistant et faire un peu plus de dégâts, la forge est très importante dans Valheim. Il serait donc dommage de la négliger, et on vous explique la marche à suivre pour l’obtenir dans ce guide.

Comment débloquer et construire la forge ?

La première chose qu’il faudra faire pour débloquer par la suite la forge, ce sera d’obtenir tout d’abord la fonderie. Pour ce faire, vous devrez avoir sur vous 20 pierres et deux cœurs de surtling que l’on trouve en général dans les chambres funéraires, situées aléatoirement dans la forêt noire.

Une fois la fonderie construite, nous vous conseillons dans la foulée de confectionner un four à charbon. Vous devrez ici disposer de 20 pierres ainsi que de cinq cœurs de surtling. Notez que le four à charbon vous permettra d’avoir du charbon très facilement en mettant seulement quelques bois à l’intérieur de ce dernier.

Une fois tout cela construit, vous débloquez ensuite ladite forge, et vous devrez avoir sur vous 4 charbons, 4 pierres, 10 bois ainsi que 6 pièces de cuivre, fabricable à partir des minerais de cuivre via la fonderie.

Désormais, vous avez enfin la possibilité de fabriquer en l’occurrence une épée en bronze en passant par le cultivateur, la tunique en bronze ou encore la hache en bronze. Enfin, sachez que pour améliorer votre forge par la suite, vous devez fabriquer une enclume et un seau de forge pour passer la forge au niveau 3. Vous pourrez de ce fait fait d’upgrader vos équipements fabriqués à partir de la forge.

Maintenant, vous savez comment débloquer et construire la forge. Valheim est disponible en accès anticipé sur PC. N’hésitez pas à consulter nos autres guides sur le jeu.