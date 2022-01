Des jeux PS3 apparaissent sur le PS Store de la PS5, un signe de l’arrivée de Spartacus ?

Le projet Spartacus semble avancer du côté de chez Sony. Le supposé nouveau service de PlayStation, qui regrouperait le PS Plus et le PS Now, était sur toutes les lèvres la semaine dernière lorsque l’on apprenait que les cartes physiques du PS Now commençaient à être retirées de la vente, laissant alors supposer l’arrivée du nouvel abonnement. Ce week-end, des utilisateurs ont aussi pu remarquer que des jeux PS3 étaient listés sur le PS Store de la PS5, relançant alors les rumeurs autour du service et de l’arrivée de la rétrocompatibilité, qui a fait l’objet d’un brevet déposé par Sony, découvert il y a quelque jours.

Uhhh. Not to panic anyone, but a PS3 game shouldn't have a price when viewed on a PS5.

Tout part de ce tweet, qui montre certains titres PS3 listés sur le PS Store avec la possibilité de les acheter, ce qui n’était pas le cas avant. Par la suite, de nombreux utilisateurs ont pu constater la même chose, même s’il n’est pas possible d’avoir un tel résultat en passant par un navigateur Internet pour accéder au PS Store.

Le tweet s’est alors répandu comme une trainée de poudre, annonciateur d’un changement pour le store, mais il se pourrait que ce soit un peu plus compliqué.

Before this spreads like wild fire, a few things to point out:

– This visual bug has happened many times over the years.

– It's pulling the price from when PS Now let you pay to rent games individually.

– Prince of Persia games used to be on PS Now, so no – they're not new. https://t.co/z4SMaOQGiE

— Ryan Biniecki (@MysticRyan) January 16, 2022