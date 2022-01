Sony commence à retirer les cartes PS Now de la vente, en prévision du projet Spartacus ?

Cela fait un moment que l’on attend parler d’un éventuel programme concurrent du Xbox Game Pass du côté de chez Sony. Tout cela est devenu un peu plus concret le mois dernier lorsqu’on a appris l’existence du projet Spartacus, révélé par une enquête de Bloomberg, qui aurait pour but de fusionner le PlayStation Plus au PlayStation Now pour créer un abonnement hybride, proposé en trois paliers différents. Et avec Sony qui commence à retirer les cartes PS Now de la vente, ce nouvel abonnement semble se rapprocher de plus en plus de son officialisation.

Un nouvel abonnement prêt à envahir les magasins ?

Interesting that Sony pulling PS Now cards in the UK is making headlines on gaming sites today — it happened a few weeks ago in the US. But yes, this is preparing for the launch of Spartacus (aka: a revamped PlayStation Plus), as Bloomberg reported in early December — Jason Schreier (@jasonschreier) January 12, 2022

VentureBeat confirme ainsi qu’au Royaume-Uni, il ne sera plus possible d’acheter des cartes d’abonnements physiques pour le PS Now en magasin, et ce dès le 21 janvier. A partir de cette date, les boutiques devront retirer ces cartes de la vente, sans qu’aucune vraie raison ne soit donnée, en dehors d’un représentant de PlayStation qui affirme que le constructeur veut se focaliser sur la vente de cartes cadeaux PlayStation, qui peuvent être utilisée pour acheter un abonnement PS Now.

Comme le confirme Jason Schreier de Bloomberg de son côté, les cartes PS Now ont aussi été retirées des magasins américains il y a quelques semaines, ce qui laisse à penser que la pratique va s’étendre partout dans le monde. Probablement afin de laisser place au nouvel abonnement, dont on attend toujours une confirmation officielle de la part de Sony.