Le jeu Totally Spies! Cyber Mission de Microids sera disponible sur toutes les plateformes dès le 31 octobre

Microids s’attaque au jeu d’infiltration

Le jeu a été annoncé l’année dernière mais il n’avait pas encore de titre définitif. On sait maintenant qu’il se nommera Totally Spies! Cyber Mission, et qu’il sortira le 31 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Seules les versions PlayStation et Nintendo Switch auront droit à des éditions physiques.

Dans cette nouvelle adaptation, on suivra Alex, Clover et Sam dans une aventure en plein cœur de Singapour, qui sera liée aux intrigues de la nouvelle saison de la série. On sera visiblement libre d’explorer la ville pour résoudre des missions, toujours dans la plus grande furtivité avec un gameplay qui sera basé sur l’infiltration. Comme dans le dessin animé, le trio pourra utiliser de nombreux gadgets pour éviter de se faire repérer, tandis qu’il sera possible de jouer en coopération (jusqu’à trois personnes) afin de résoudre plus facilement certains challenges.

En attendant de voir cela de nos propres yeux avec une vidéo de gameplay, quelques screenshots ont été partagés. Rendez-vous en octobre pour savoir si ce revival valait vraiment le coup ou si le Woohp aurait mieux fait de ne rester qu’un bon souvenir.