Que ce soit pour le jeu en ligne ou les plateformes de streaming (mais pas que), les VPN sont devenus incontournables pour surfer sur le web grâce aux nombreux avantages qu’ils apportent comme c’est le cas avec Ivacy VPN que l’on vous présente ici. Vous pouvez en plus bénéficier d’une offre exclusive détaillée ci-dessous. Déjà bien implantée dans de nombreux pays depuis plusieurs années, l’entreprise n’est cependant pas encore très connue en France, l’occasion de faire le point sur ce qu’il faut savoir sur elle.

Les avantages offerts par Ivacy VPN

Ivacy VPN offre un large éventail fonctionnalités qui vont booster votre expérience sur les différents services présents sur la toile. La marque a d’abord l’expérience pour elle grâce à ses 10 ans d’ancienneté dans le milieu, mais aussi la confiance des utilisateurs avec des évaluations très positives sur Trustpilot (avec une note de 4.8/5) sans oublier iOS et Google Play.

Cela lui a notamment permis d’être le pionner de la technologie de tunnelisation fractionnée tout en innovant pour se conformer aux nouveaux besoins des internautes. Vous pouvez ainsi profiter de plusieurs connexions en simultanée sur 10 appareil avec une seul compte Ivacy (on navigue rarement sur un seul appareil il est vrai), de téléchargements sécurisés avec des serveurs dédiés pour le P2P ou encore une application Kodi dédiée pour lire tous vos fichiers sur n’importe quel appareil. Notons d’ailleurs qu’Ivacy s’utilise très simplement sur les supports mobiles.

Avec plus de 3500 serveurs et plus de 100 emplacements, Ivacy VPN vous promet donc de faciliter votre navigation en alliant rapidité, flexibilité, et sécurité, et ce, quel que soit votre plateforme (iOS, Android, Windows, Mac, Amazon Fire Stick, Android TV, applet de routeur DDWRT et autres plateformes mineures). Au niveau de la cybersécurité, cela signifie que tout ce que vous téléchargez sera analysé par un outil anti-malware qui vous évitera d’avoir de mauvaises surprises.

Un atout de poids pour vos séries sur Netflix ou Disney+

L’un des atouts majeurs d’un VPN comme Ivacy est celui de débrider les plateformes de streaming afin d’accéder aux catalogues du monde entier. Ivacy VPN vous débloque ainsi 7 grandes régions pour Netflix : Etats-Unis, France, Japon, Royaume-Uni, Australie, Allemagne et Canada. Vous profitez ainsi des offres à l’international et pas seulement celle qui concerne votre pays. Sans oublier les autres plateformes comme Hulu, HBO Max, Disney + et bien d’autres.

Par exemple, si vous êtes fan d’anime japonais, vous savez que le catalogue nippon est forcément plus garni. Vous pourrez ainsi facilement avoir accès à tout le catalogue de Netflix Japon pour faire le plein avec les dernières nouveautés en date.

Souscrivez dès maintenant avec une promotion à -90%

Maintenant que vous êtes conscient de tout ce que peut vous apporter ce service, Ivacy VPN propose une offre exclusive un abonnement bénéficiant de 90% de remise. Veillez bien à entrer le code promo « Ivacy20 » pour en bénéficier. Soit 54€ pour une durée de 5 ans, ce qui équivaut à 0.9 centimes d’euro par mois. De quoi être tranquille un long moment. Cerise sur le gâteau, l’offre inclut également 2 TB de stockage en cloud crypté, et tout ça gratuitement.