It Takes Two : Josef Fares est le narrateur de la dernière bande-annonce de gameplay

Josef Fares a l’habitude de faire parler de lui pour ses grandes déclarations, comme lorsqu’il affirmait qu’il donnerait 1 000 dollars à toute personne qui se lasserait de It Takes Two avant de le finir, mais il prend aujourd’hui le rôle de narrateur dans le dernier trailer en date du jeu.

Une nouvelle vidéo pour illustrer le gameplay

Dans cette nouvelle vidéo de gameplay, Fares nous raconte alors à quel point le jeu proposera des tas de séquences différentes, non seulement via les décors traversés, mais aussi via les mécanismes de jeu qui ne seront pas forcément les mêmes selon le personnage choisi.

Le titre montre effectivement une belle variété de décors, qui serviront à chaque fois le scénario pour amener à une potentielle réconciliation entre les deux protagonistes.

It Takes Two sera disponible dès le 26 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.