Ion Fury déboule sur PS4, Xbox One et Switch le 14 mai

Sorti sur PC le 15 août 2019 après une période d’accès anticipé, Ion Fury va également faire son entrée sur consoles de salon. On attendait sa date depuis quelques semaines et les équipes de 3D Realms et 1C Entertainment viennent de la donner : le jeu sera disponible le 14 mai sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Une édition physique à venir

Ce portage reprendra l’aventure que les joueurs PC connaissent déjà et comprendra des sous-titres français. Une version physique a aussi été annoncée mais ne sortira pas avant le 26 juin prochain et uniquement sur les machines de Sony (24.99€) et Nintendo (29.99€), la Xbox One étant mise de côté sur ce coup.

Dans le communiqué de presse, Mike Nielsen, PDG de 3D Realms, explique pourquoi cela a pris du temps : « nous voulions nous assurer que le plaisir brutal (« gory fun ») de la version PC soit tout aussi agréable sur les consoles. Nous pensons ne jamais voir le jour où nous pourrions utiliser le Build Engine sur des consoles modernes mais nous pensons que nos joueurs apprécieront les efforts du travail fantastiques de Voidpoint et de General Arcade ».

Pour rappel, Ion Fury (anciennement Ion Maiden) est un jeu de tir à la première personne qui veut rendre hommage aux FPS d’antan. On est sur un gameplay hyper nerveux et si vous voulez en savoir plus, on vous l’avait présenter à travers un Indie Story.