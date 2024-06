Indiana Jones et le Cercle Ancien dévoile un tout nouveau et long trailer et confirme sa sortie prévue en 2024

Après sa longue séquence lors du Developer Direct en début d’année, Indiana Jones et le Cercle Ancien est donc venu nous présenter une toute nouvelle portion du jeu, plutôt tournée vers de la cinématique d’ailleurs, au fin fond de l’Himalaya. L’occasion d’apercevoir à nouveau Gina, sa coéquipière ainsi que d’en apprendre plus sur l’histoire au sens propre du jeu et de ce qu’est réellement le Cercle Ancien.

Vertige en vue FPS

Pour en apprendre davantage sur l’épopée vécue par notre explorateur, l’aventure devrait être le terrain idéal pour fouiller des salles sacrées du Vatican mais aussi des pyramides d’Egypte en passant vers les temples engloutis de Sukhothai dans une course contre la montre pour trouver des artefacts mystérieux et puissants, tandis que Voss et ses hommes ne se gêneront pas pour mettre des bâtons dans les roues à notre duo. La séquence diffusée ce soir a permis de voir notre Indy en bien mauvaise posture mais qui finira bien par se libérer à sa manière.

L’occasion d’apercevoir à nouveau la vue à la première personne en ce qui concerne le gameplay pur en combat et en exploration tandis que le jeu passera à la troisième personne lors des cinématiques ou des séquences d’escalade par exemple. Indiana Jones et le Cercle Ancien confirme sa sortie plus tard cette année mais sans plus de précisions, sur PC, Xbox Series X/S et dès son lancement dans le Xbox Game Pass.