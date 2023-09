Inazuma Eleven: Victory Road annoncé sur PS5, voici une nouvelle bande-annonce

Bientôt une date plus concrète ?

On a tendance à l’oublier mais Inazuma Eleven: Victory Road a été annoncé en 2016. Oui, cela fait maintenant plus de sept ans que le jeu est attendu, et viser pourtant une sortie en 2018. Après une longue période sous silence suite à des complications au niveau du développement, le titre a refait surface pendant la période de noël l’année passée avant de confirmer son retour en mars dernier avec une vidéo. Et aujourd’hui, c’est une nouvelle bande-annonce qui est diffusée.

Si celle-ci ne nous apprend rien de vraiment nouveau, elle saura tout de même titiller les fans qui arriveront à y trouver quelques informations importantes. On peut alors y voir une cinématique, avant d’en apprendre un peu plus sur l’histoire puis d’apercevoir plusieurs séquences de gameplay, aussi bien en ville que le terrain. Pour le concept, ça ne bouge pas, on reste sur un RPG de football qui adapte le manga éponyme.

L’autre information à retenir, c’est qu’il est maintenant confirmé sur PS5. Pour rappel, Inazuma Eleven: Victory Road était jusqu’à présent prévu sur PS4, Switch, iOS et Android, si cela n’a pas bougé depuis. On rappelle également que Level-5 sera présent au Tokyo Game Show la semaine prochaine avec ce jeu mais également d’autres titres comme le prochain Layton. Une présentation aura lieu le 21 septembre. Peut-être que l’on aura droit à une période de sortie ou au moins quelques séquences supplémentaires.