Inazuma Eleven: Victory Road sort du banc de touche et dévoile une nouvelle vidéo

Level-5 semble avoir repris du poil de la bête avec de nouveaux projets qui commencent à arriver. L’entreprise japonaise avait même organisé aujourd’hui sa propre émission pour faire le point sur tout le catalogue qui est en cours de développement, ce qui a permis à Inazuma Eleven: Victory Road de refaire parler de lui, comme promis l’année dernière. On découvre ainsi quelques nouveaux détails sur ce jeu de foot ainsi qu’un nouveau teaser trailer plutôt conséquent.

La naissance d’un duo inarrêtable

Ce Inazuma Eleven: Victory Road mettra en scène la rencontre entre Unmei Sasanami, un jeune garçon qui a perdu sa passion pour la foot, et Haru Endo, un prodige qui va vite se faire remarquer. Ensemble, ils vont remettre sur pied le club de leur école pour un jour rivaliser avec l’équipe de Raimon.

Le jeu disposera d’un Chronicle Mode qui permettra de revoir toutes les têtes connues de la série, avec plus de 4500 personnages au programme, rien que ça. Et petit bonus, les cinématiques du jeu seront assurées par le studio MAPPA, décidément partout à la fois en plus d’œuvrer sur L’Attaque des Titans, Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen.

Inazuma Eleven: Victory Road est a priori prévu pour sortir cette année sur PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS et Android. Et bonne nouvelle, si on pouvait craindre une sortie en décalée chez nous, Level-5 confirme que le jeu s’offrira une sortie mondiale en simultané dans les différents territoires.