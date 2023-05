Immortals of Aveum : Le FPS EA Originals met le paquet sur l’action dans son dernier trailer

Avec le PlayStation Showcase, Sony était bien obligé de dérouler le tapis rouge à ses partenaires les plus importants en mettant en avant leurs jeux à venir très prochainement. Puisqu’il sort dans deux petits mois, Immortals of Aveum était de la partie et même si le titre a eu droit à quelques présentations depuis son annonce, il nous est revenu avec encore plus d’images grâce à un trailer qui ne lésinait pas sur l’aspect spectaculaire du gameplay.