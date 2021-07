House of Ashes : Tout savoir du futur jeu d’horreur en moins de 5 minutes

Après Man of Medan et Little Hope, l’anthologie The Dark Pictures revient avec un nouveau volet : House of Ashes. Prévu pour la fin d’année, le nouveau titre de Supermassive Games reste dans la lignée de ses prédécesseurs, un jeu d’horreur qui flirte avec différents codes du genre. Cette fois-ci, nous serons plongés sous terre pour une aventure qui s’annonce particulièrement angoissante et probablement très oppressante. On a déjà pu voir plusieurs fois le titre, en bande-annonce mais aussi lors d’un événement presse et l’on vous résume tout ce que l’on sait sur le titre en vidéo.

Rappelons aussi que The Dark Pictures House of Ashes est prévu pour le 22 octobre 2021, idéal pour frissonner à Halloween. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series et est déjà en précommande sur Amazon pour une petite trentaine d’euros.