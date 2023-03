Honkai Star Rail : Le RPG de HoYoverse (Genshin Impact) sortira le 26 avril, une version PlayStation confirmée

En plus de continuer de mettre à jour Genshin Impact avec des updates régulières, HoYoverse s’est aussi mis en tête de développer plusieurs projets en parallèles avec en premier lieu Honkai Star Rail. Délaissant l’aspect fantasy pour de la science-fiction, avec cette fois-ci des combats au tour par tour, le RPG se différencie assez de Genshin pour intéresser un nouveau public (en plus du public cible du studio), même si la formule du gacha est toujours présente. On attendait de savoir quand le titre allait enfin nous arriver, et le studio nous a révélé cela aujourd’hui.

Le train à destination de la PlayStation prend du retard

Les fuites, HoYoverse connaît et c’est pourquoi la date de sortie du jeu ne sera pas vraiment une surprise pour tout le monde, étant donné qu’elle était déjà plus ou moins connue. Le studio a confirmé la nouvelle aujourd’hui en précisant que Honkai Star Rail serait disponible dès le 26 avril prochain sur PC, iOS et Android.

Mais en revanche, HoYoverse avait tout de même prévu de nous surprendre en officialisant des versions PS4 et PS5 de son jeu. Un premier trailer de ces dernières est disponible ci-dessus. Cependant, cette version PlayStation est actuellement encore en plein développement et ne devrait donc pas sortir en même temps que les autres.

Si le titre vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu pour vous préinscrire et profiter de bonus inédits lors du lancement.