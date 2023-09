Honkai Impact 3rd Part 2 est annoncé, une nouvelle version qui change tout pour le free-to-play

Une version qui devrait attirer un nouveau public

Si Honkai Impact 3rd vous a toujours fait de l’œil mais que vous lancer dans cette aventure déjà bien entamée vous effrayait, alors Honkai Impact 3rd Part 2 est fait pour vous. Cette nouvelle version a pour but d’accueillir un nouveau public tout en respectant les fans du jeu de base, avec une toute nouvelle histoire qui prendra place sur Mars, et qui permettra de découvrir des personnages inédits avec plein de PNJ à rencontrer.

Mais il ne s’agit pas seulement d’un semi-reboot scénaristique et d’un ajout de contenu. Honkai Impact 3rd Part 2 entend bien retravailler complètement le système de combat de la licence avec l’ajout de sauts plus libres, ce qui devrait changer la façon de se mouvoir et d’attaquer. Une nouvelle mécanique appelée Astral Ring permettra aux personnages d’enchaîner des attaques spéciales en se relayant pour créer des combos visuellement spectaculaires. On nous promet également davantage de variété dans les ennemis avec une IA qui sera désormais un peu plus futée et qui jouera moins le punching-ball.

Cette nouvelle version du jeu verra le jour dans le courant du mois de février 2024. Une Part 2 qui permettra de découvrir ce jeu beaucoup plus simplement, du moins si vous avez du temps libre en février entre deux sorties majeures.