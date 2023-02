Hogwarts Legacy dévoile son trailer de lancement magique, tandis que notre test aura du retard

Jeu le plus attendu de ce début d’année, Hogwarts Legacy devrait être au centre de toutes les attentions en ce mois de février. Le RPG dans l’univers Harry Potter est l’objet de beaucoup de fantasmes, mais aussi de craintes, même si les premières previews à son sujet étaient assez encourageantes. Nos interrogations vont prendre fin dans quelques jours seulement et afin de célébrer tout cela, Warner Bros Games et Avalanche Software nous proposent de jeter un dernier coup d’oeil à l’aventure magique qui nous attend.

La rentrée des classes a sonné

Ce trailer de lancement se concentre surtout sur le parcours de votre avatar, fraîchement débarqué à Poudlard en cinquième année, qui va devoir vite rattraper son retard sur les autres étudiants tout en essayant de comprendre un pouvoir qu’il est le seul à détenir.

Cette particularité va vite faire de lui une cible de choix pour des sorciers peu scrupuleux, tandis que notre protagoniste devra aussi faire ses armes sur toutes sortes de créatures magiques et imposantes. Voilà de quoi faire grimper encore un peu plus le niveau d’impatience autour du jeu, mais si vous souhaitez d’abord attendre les premiers tests avant de craquer pour le jeu et que l’avis d’ActuGaming vous intéresse, il va malheureusement falloir attendre encore un peu.

Un test en retard, mais des tas de guides à vous proposer

Depuis le début de l’année, nous avons à cœur de prévenir notre lectorat lorsque l’un de nos tests ne pourra pas être publié à la levée de l’embargo. Nous continuons aujourd’hui cette démarche de transparence en vous indiquant que notre test de Hogwarts Legacy ne sera pas publié la semaine prochaine, contrairement à certains de nos confrères.

La raison à cela est très simple : nous ne recevrons le code que tardivement, et par conséquent, nous n’aurons pas assez de temps pour vous livrer un test complet et exhaustif en bonne et due forme avant la sortie du jeu le 10 février. Nous en sommes les premiers désolés (même si nous ne pouvons rien y faire), mais soyez assurés que notre avis sera publié dans les jours à venir, tout comme nos très nombreux guides qui seront bientôt disponibles. Entre une soluce complète, nos conseils pour bien débuter le jeu, des indices pour certains puzzles et la localisation de tous les collectibles, vous pourrez très rapidement retrouver un ensemble de guides et astuces autour de Hogwarts Legacy sur ActuGaming, alors restez attentifs !

Hogwarts Legacy sortira le 10 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il arrivera ensuite le 4 avril sur PlayStation 4 et Xbox One, puis le 25 juillet sur Nintendo Switch.