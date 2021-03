Hogwarts Legacy : Le jeu permettra de créer des personnages transgenres

Hogwarts Legacy suscite de vives polémiques ces derniers temps, notamment à cause de son lead designer Troy Leavitt qui a publié par le passé des vidéos antiféministes et qui s’était montré très sympathique envers certains harceleurs du Gamergate. Suite à cette découverte, Resetera, l’un des plus grands forums de jeu vidéo au monde, avait alors choisi de ne plus communiquer autour du jeu en le créant plus de threads pour les diverses annonces liées au titre.

Il faut rajouter aussi à cela les propos polémiques de J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter, qui n’avaient en rien aidé à la promotion du jeu. Aujourd’hui, on apprend une meilleure nouvelle de la part de Bloomberg, qui donne quelques informations sur le caractère inclusif du jeu.

Un joli pied-de-nez à J.K. Rowling

Some members of the Hogwarts Legacy dev team had been pushing hard for this, uncomfortable with Rowling's position and rattled by the effects she has had on a game they've put a lot into — Jason Schreier (@jasonschreier) March 2, 2021

L’histoire autour du thème de la transidentité et des propos déplacés de la part de J.K. Rowling avait causé un sacré remue-ménage dans la production, au point même où Warner Bros a du rappeler que l’auteure ne prenait pas part directement au développement du jeu. Jason Schreier nous apprend aujourd’hui que le studio Avalanche Software se détache encore plus de la position de Rowling à ce sujet en confirmant qu’il sera bien possible de créer un personnage transgenre dans le jeu.

Cette pratique commence très doucement à arriver dans certains titres, mais peu de jeux à l’échelle d’Hogwarts Legacy permettent cela. Le RPG Harry Potter vous donnera la possibilité de créer votre propre sorcier ou sorcière, en sélectionnant ainsi sa voix, son type de corps et son genre au sein des dortoirs.

C’est en tout cas ce qu’annoncent les sources du journalistes, qui ont déclaré que de nombreux développeurs avaient poussé cette idée pour vraiment s’opposer à ce qu’incarne J.K. Rowling aujourd’hui. Il faut aussi rappeler que cela était en rumeur depuis pas mal de temps, avant même que le jeu ne soit officialisé. Reste à voir si cela sera toujours le cas lors de la sortie du titre.

Hogwarts Legacy ne sera pas disponible en 2021 comme prévu, mais on l’attend désormais pour courant 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.