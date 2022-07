Accueil » Actualités » Hindsight dévoile un nouveau trailer et sortira 4 août sur PC et Switch

Ce jeudi s’est tenue la conférence annuelle d’Annapurna Interactive, éditeur qui affectionne particulièrement les titres narratifs et originaux. Parmi les jeux montrés, il y avait un certain Hindsight, annoncé en avril 2021, qui a fait son retour avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie.

Une aventure remplie de souvenirs

« Et si les objets physiques de tous les jours, les choses qu’on peut tenir en main, étaient de véritables fenêtres sur le passé ? » Tel est le pitch de Hindsight, jeu d’aventure narratif qui s’annonce relativement abstrait. Développé par Joel McDonald, créateur du jeu mobile Prune, cette nouvelle production nous montre son concept particulier en vidéo.

Une aventure qui s’annonce particulière, où il faudra faire attention aux moindres petits détails. Il sera nécessaire de résoudre diverses énigmes et de changer de point de vue pour interpréter les souvenirs. Cela se fera dans pas si longtemps puisque Hindsight a annoncé sa date de sortie pour le 4 août 2022 sur Steam, Switch et l’App Store.