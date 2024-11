Hero Festival Marseille 2024 : Programmation, invités, prix, univers… Tout savoir sur la convention édition 10ème anniversaire

Quand aura lieu le Hero Festival 2024 édition 10ème anniversaire ?

Comme chaque année, le Hero Festival aura lieu au Parc Chanot. Le festival qui fête ses 10 ans, ouvrira ses portes à 9h pour les détenteurs du pass légendaire, 9h30 pour les préventes ainsi qu’à 10h pour ceux qui achètent leurs billets sur place. Concernant les horaires de fermetures, le Hero Festival fermera le Samedi à 18h30 pour les Hall 1 et 2, et la soirée Broadway prendra le relais pour clôturer cette première journée à 21h30. Concernant le dimanche, la convention fermera en revanche ses portes à 18h30.

Quel est le programme du Hero Festival ?

Un peu comme tous les ans, le Hero Festival va nous proposer pas mal d’activités via ces quatre univers différents que sont Ludopolis, Konoha, Brocéliande et Krypton. Vous retrouverez pèle mêle du gaming avec quelques tournois eSport et quelques bornes de free play, des conférences, du cosplay mais aussi quelques stands de dédicaces pour chaque auteurs et invités dans chaque univers des deux différents hall.

Une soirée Broadway sera mis en place samedi de 18h30 à 21h30 et un village steampunk, un village manga, un espace comic con avec quelques invités ou encore le fameux village médiéval en extérieur seront de la partie pour y passer un bon moment. Bien entendu, tout un hall sera consacré à l’univers Konoha avec du cosplay, un village k-pop et quelques comédiens du doublage en conférences et dédicaces. Vous pourrez y retrouver tout le programme détaillé sur le site officiel du Hero Festival, qui affichera chaque événements ou activités heures par heures. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le programme est en cours de finalisation.

Les invités notables

Natalia Tena

L’actrice ayant jouée dans Game of Thrones en tant qu’Osha, dans Harry Potter en incarnant Nymphadora Tonks voire plus récemment Xi’ian dans The Mandalorian, sera sur la scène du Hero Festival. Elle sera présente les deux jours sur le nouvel espace ComicCon Marseille.

Michael Malarkey

Connu pour son rôle de Enzo St John dans la série Vampire Diaries, l’acteur américano-britannique sera lui aussi présent sur le stand ComicCon Marseille pour des séances de dédicace. Il sera l’un des trois invités d’honneur, au même titre que Natalia Tena et Raphael Luce pour les 10 ans du Hero Festival.

Raphael Luce

Tout comme les deux autres, Raphael Luce fera honneur de sa présence au Hero Festival. L’interprète de Henry Creel, qui deviendra le terrifiant Vecna dans la série Stranger Things, sera également à la fête sur le stand ComicCon Marseille.

Et bien d’autres

Evidemment, nous retrouverons pas mal d’auteurs sur la plupart des stands, et nous aurons la présence notable de comédiens du doublage que sont Arnaud Laurent, Arthur Pestel et Dominique Vallée, la voix français de Holly Marie Combs dans la série Charmed.

Comment se rendre au Hero Festival ?

Le Hero Festival prend place au Parc Chanot à Marseille. Afin de s’y rendre il est possible d’y accéder plus facilement via un moyen de transport :

Metro : direction sainte marguerite dromel, arrêt rond-point du prado et sortie Parc Chanot.

Si vous vous y rendez en voiture, le parc chanot dispose d’un parking public de 1800 places, avec un tarif à la journée de 6.50 €.

Tarifs Hero Festival 2024

Bien évidemment, il faudra payer votre entrée pour accéder au festival et pour ce faire, vous aurez pas mal de tarifs différents en fonction du billet que vous prenez. Les voici ci-dessous.

Tarif normal

Billet samedi

Billet enfant gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans

Samedi 9 Novembre + soirée Broadway : 19 €

Samedi 9 Novembre + soirée Broadway – Billet Famille (2 majeurs + 3 mineurs de moins de 18 ans) : 70 €

Soirée Broadway samedi soir : 12 €

Billet dimanche

Billet enfant gratuit pour les enfants de 0 à 10 ans

Dimanche 10 Novembre : 18 €

Dimanche 10 Novembre – Billet Famille (2 majeurs + 3 mineurs de moins de 18 ans) : 70 €

Tarif spécial

Pass Vibranium (accès 2 jours pour 1 personne + soirée Broadway samedi soir + avantages confort) : 70 €

Pass MOULTIpass (accès 2 jours pour 1 personne + soirée Broadway samedi soir) : 34 €

D’autres tarifs sont de la partie sur le site officiel, et n’inclus que des séances de dédicaces avec différents invités, ou un meet & greet avec certains acteurs comme Raphael Luce, Natalia Tena et Michael Marlarkey. Bien entendu comme toujours, il est à noter que toutes sorties du festival est définitive, et qu’il faudra repartir sur un autre billet le lendemain si vous n’aviez pas pris le pass 2 jours pour l’événement.