Hello Games (No Man’s Sky) plancherait sur un nouveau projet d’envergure

Quatre ans après No Man’s Sky, Hello Games revenait titiller l’actu le mois dernier avec le sympathique The Last Campfire. Un titre à des années lumières de l’ambition de son prédécesseur, et pour de bonnes raisons. Quoi qu’il en soit, le studio anglais compte bien revenir sur le devant de la scène avec son nouveau projet.

L’après No Man’s Sky

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à sa sortie No Man’s Sky n’a pas reçu l’accueil escompté, autant du coté de la critique que des joueurs. Il faut dire que ce jeu d’exploration spatiale nous arrivait avec une technique complètement cassée, des mécaniques redondantes, et surtout il était dénué de multijoueur. Il aura fallu du temps et un paquet de mises à jour pour que Hello Games parvienne à redresser la barre et en faire un titre reconnu comme bon aux yeux de tous. On comprend pourquoi The Last Campfire ne visait pas aussi haut.

Pourtant il se pourrait bien que le studio revienne sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu très ambitieux, comme l’était leur première production. C’est en effet ce que confiait récemment Sean Murray, fondateur de Hello Games, à nos confrères de chez Polygon.

Bien sûr, à ce stade on ne sait rien de ce projet, et il y a fort à parier que l’on n’en apprenne pas plus avant quelques mois. Néanmoins, cette annonce a de quoi enthousiasmer, au regard de ce dont est capable le studio, qui s’est étoffé de nombreuses têtes depuis sa création. L’équipe comprend désormais 26 personnes, dont seulement trois ont planché sur The Last Campfire. Autant dire qu’en mettant tout le monde à l’oeuvre sur une production de plus grosse envergure, le résultat pourrait bien nous surprendre.