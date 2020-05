Haven : Un premier extrait de la BO composée par Danger disponible

Depuis sa révélation et sa preview que nous avions réalisée à la Gamescom, Haven n’a pas cessé de nous enchanter à chacune de ses rares sorties pour nous donner des nouvelles. Et c’est cette fois-ci le premier single de la bande originale qui est disponible sur Youtube.

4:42 Still Free

Si l’on sait que le titre est prévu pour 2020, aucune date de sortie n’a encore été dévoilée par le studio. Cependant celui-ci revient régulièrement donner des nouvelles comme il y a quelques semaines avec le partage de sa cinématique d’introduction.

« Alors que jusqu’à présent, j’étais plus intéressé par l’exploration des cauchemars dans ma musique, la bande-son de Haven m’a permis d’explorer d’autres aspects plus positifs de l’enfance ».



4:42 Still Free est composé par l’artiste Danger (déjà à l’œuvre pour Furi) tout comme l’intégralité des compositions musicales qui seront assurées par l’auteur Aurhalpin. Haven est attendu sur PC, Xbox One et PlayStation 4 et il est probable que l’on ai des nouvelles prochainement avec la foule d’événements qui arrivent durant l’été.