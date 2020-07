Haven se montre à nouveau le temps d’un trailer et donne quelques détails

Présent bien que très brièvement sur de nombreuses conférences présentées ces dernières semaines, Haven vient à nouveau nous offrir quelques secondes de gameplay inédites avec un trailer inédit dans le cadre de l’initiative PlayStation Indies.

Les amoureux partent en balade

Cette vidéo fait une nouvelle fois le tour de tous les aspects du jeu, entre les combats façon RPG, l’exploration tout en glissade et les conversations entre amoureux de notre couple. Un trailer très court qui permet au moins d’avoir un peu plus d’images, et plus d’un nouvel aperçu de la bande-son du titre.

Un long billet posté sur le PlayStation Blog par Emeric Thoa, creative director chez The Game Bakers, nous explique également certains aspects du jeu, qui se veut être un RPG chill. En somme, ne vous attendez pas à une overdose de chiffres ou un HUD trop présent, Haven mise avant tout sur le côté relaxant de l’aventure.

On peut tout de même découvrir quelques images des menus, notamment celui de l’inventaire qui est épuré et plus lisible que la plupart des RPG.

On apprend dans le même temps que même s’il y aura beaucoup d’activité annexes à remplir, le titre ne mettra pas en avant de journal de quêtes, toujours dans l’optique de ne pas surcharger le joueur avec des informations.

Concernant le combat, il faudra bien garder un oeil sur le duo pour voir s’ils sont en mauvaise posture ou non. A défaut d’avoir une barre de vie très précise, le personnage clignotera en rouge(avec des options pour les personnages ne pouvant pas voir les couleurs) et se déplacera autrement lorsqu’il est blessé. Il faudra également veiller à ne pas laisser nos tourtereaux mourir de faim.

En attendant des précisions sur sa date de sortie, Haven est toujours attendu pour cette année sur consoles et PC. On apprend également que le titre sera bien disponible sur PS5 en plus des autres versions annoncées.